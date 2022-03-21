Губернатор сообщил о продолжении строительства соцобъектов в Подмосковье

В Московской области продолжается строительство социальных и инвестиционных объектов. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил во время прямого эфира в понедельник.

«Жизнь продолжается. Мы строим инвестиционные, социальные объекты. Сегодня я попрошу доложить обо всем, что касается строек садов, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.

По его словам, важная задача — успеть к началу нового учебного года.

«Безусловно, муниципальным органам власти нужно подготовить команды, которые осуществляют деятельность во всех вверенных вам объектах», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Ранее стало известно, что к 1 сентября в Московской области появятся 10 новых школ на 4550 мест в 10 городских округах. За 2022 год в Московской области в эксплуатацию введут 28 объектов образования.