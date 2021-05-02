Губернатор рассказал об оптимизации работы скорой помощи в пандемию

Московская область в 2020 году столкнулась с необходимостью переделать работу скорой помощи. Это было вызвано большим количеством звонков и госпитализаций. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.

«В прошлом году мы получили почти три миллиона вызовов. Скорая помощь спасла огромное количество жизней. Мы для себя увидели, что нужно ее совершенствовать радикально», — заявил Воробьев в эфире программы «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Чтобы звонок не потерялся в таком количестве, в Подмосковье ввели IP-телефонию.

Кроме того, для оказания своевременной помощи в Московской области увеличили с 500 до 750 количество бригад, выезжающих по домам.

«Мы создали центр маршрутизации. Если вы госпитализируете кого-то, то у вас на планшете сразу есть точка, куда везти. Мы приглашаем врачей. И фельдшеров приглашаем отовсюду, потому что они нам очень нужны», — заявил Воробьев.

В конце апреля Андрей Воробьев наградил работников скорой помощи в их профессиональный праздник.