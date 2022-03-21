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    21 марта 2022, 12:29

    Губернатор рассказал о мерах поддержки бизнеса в Московской области

    Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе

    Анастасия Аброськина, Оксана Кириллова

    В Московской области продолжается поддержка бизнеса в сложных экономических условиях, сообщил губернатор Андрей Воробьев во время прямого эфира в понедельник. По его словам, идет активное сопровождение «всех отраслей, которые имеют ключевое значение для занятости, для экономики».

    Губернатор рассказал о мерах поддержки бизнеса в Московской области

    Воробьев напомнил об инициативах, принятых на федеральном уровне.

    «Выделены средства, порядка одного триллиона рублей, для того, чтобы ключевые, магистральные направления в экономике у нас работали, несмотря на то, что и ставка Центрального банка, и кредитование сегодня осложняются. Еще один важный момент, и я хотел бы обратить внимание всех контрольно-надзорных деятелей, всех отраслевиков: когда мы встречались с бизнесом, нам адресовали просьбу — и это решение было принято на федеральном уровне — как можно меньше проводить, а то и вовсе исключить разного рода проверки и мероприятия, которые абсолютно не несут в себе содержания», — отметил глава Подмосковья.

    Он уточнил, что речь не идет о проверках, касающихся безопасности жизнедеятельности, — только о «лишних проверках и запросах».

    «Я прошу внимательно посмотреть по сути запросов, проверок и ни в коем случае не ставить барьеров», — резюмировал Воробьев.