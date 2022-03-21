Губернатор рассказал о мерах поддержки бизнеса в Московской области

В Московской области продолжается поддержка бизнеса в сложных экономических условиях, сообщил губернатор Андрей Воробьев во время прямого эфира в понедельник. По его словам, идет активное сопровождение «всех отраслей, которые имеют ключевое значение для занятости, для экономики».

Воробьев напомнил об инициативах, принятых на федеральном уровне.

«Выделены средства, порядка одного триллиона рублей, для того, чтобы ключевые, магистральные направления в экономике у нас работали, несмотря на то, что и ставка Центрального банка, и кредитование сегодня осложняются. Еще один важный момент, и я хотел бы обратить внимание всех контрольно-надзорных деятелей, всех отраслевиков: когда мы встречались с бизнесом, нам адресовали просьбу — и это решение было принято на федеральном уровне — как можно меньше проводить, а то и вовсе исключить разного рода проверки и мероприятия, которые абсолютно не несут в себе содержания», — отметил глава Подмосковья.

Он уточнил, что речь не идет о проверках, касающихся безопасности жизнедеятельности, — только о «лишних проверках и запросах».

«Я прошу внимательно посмотреть по сути запросов, проверок и ни в коем случае не ставить барьеров», — резюмировал Воробьев.