Важное 17 ноября 2022, 17:47 Губернатор Подмосковья проконтролировал поддержку семей мобилизованных в Можайске

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Поддержку семей мобилизованных и добровольцев взяли на особый контроль по всему Подмосковью, в том числе и в Можайске. Там помощь оказывают проактивно. Об этом губернатору Андрею Воробьеву доложил глава городского округа Денис Мордвинцев.

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В Можайске работает центр помощи семьям мобилизованных, где предоставляют необходимую поддержку, включая юридическую, финансовую и психологическую.

Важно уделять внимание семьям мобилизованных. Мы сталкиваемся с разными ситуациями — где-то необходимо позаботиться о ребенке, где-то нужны водительские права или трудоустройство на работу Андрей Воробьев.

По словам Дениса Мордвинцева, администрация Можайска уже заняла проактивную позицию и вышла на связь с каждой семьей мобилизованных.

«По всем семьям мы ведем проактивную работу — сами выходим на связь с ними, узнаем, чем можем помочь, в чем они нуждаются. Детей в школах сразу же обеспечили бесплатным питанием. Все, что касается занятий в секциях, тоже уже сделали бесплатным», — сказал Денис Мордвинцев.

В Можайском округе работает пункт сбора гуманитарной помощи военнослужащим и их семьям. Оттуда на передовую отправили свыше 60 тонн груза.

Ранее доброволец СВО поблагодарил губернатора Подмосковья за новую экипировку для бойцов.