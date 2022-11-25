Эксклюзив 25 ноября 2022, 17:23 Губернатор Подмосковья предложил внедрить проактивный обмен данными о призывниках

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложить внедрить проактивный обмен данными между базами МВД, ФНС и ПФР по вопросам призывников. Об этом он сообщил на конференции «Армия и общество. Десять лет новому формату взаимодействия».

По его словам, нерешенной осталась задача интеграции системы «Горизонт», где данные по мобилизованным синхронизируются как с региональными системами, так и с базами федеральных ведомств.

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Губернатор подчеркнул, что МВД, ФНС и ПФР располагают всеми необходимыми сведениями о призывниках, и совместная задача Подмосковья вместе с Минобороны — обеспечить проактивный обмен данными.

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Это позволит нам иметь абсолютно достоверную базу, с которой удобно работать и военным комиссарам, и гражданам, которые являются военнообязанными Андрей Воробьев.

Благодаря этому удалось бы создать так называемый «закрытый контур», чтобы сведения о тех, кто призван на военную службу или состоит в запасе, о составах их семей, местах работы и состоянии здоровья можно было видеть и корректировать онлайн.

По его словам, такое взаимодействие позволит сэкономить много ресурсов, времени и, самое главное, — получить достоверную базу по воинскому учету и призывникам, встающим на учет с 17 лет.

На конференции Андрей Воробьев рассказал, как Подмосковье первым в России внедрило электронный реестр призывников.