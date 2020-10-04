Губернатор поздравил жителей региона с Днем Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем Московской области. Он поблагодарил неравнодушных граждан и пожелал всем новых побед.

«День Московской области — наш праздник. Мне очень хочется поздравить всех, кто здесь живет и работает, растит детей и считает Подмосковье своим домом», — сказал Воробьев.

Он добавил, что регион является уникальным. Для некоторых Подмосковье выражается в музеях, усадьбах и таких древних городах, как Коломна, Зарайск и Серпухов. При этом для других регион — это старые и новые предприятия, дороги и электрички. По словам губернатора, Подмосковье может быть разным, но главное, что в области хочется жить вместе с близкими. Кто-то только мечтает перебраться в Подмосковье, а кто-то уже не хочет уезжать.

Чтобы так было и дальше, с каждым годом Подмосковье должно становиться лучше. В первую очередь комфортнее для жизни. Это не только тишина и покой, отдых от большого города. Это достойная и интересная работа в каждом городе. Современное и качественное образование и медицина. Это новые возможности для наших детей, для того, чтобы они могли найти свой путь и реализовать таланты Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Глава региона подчеркнул, что для развития Подмосковья власти работают ежедневно. Воробьев поблагодарил всех, кто предлагает свои идеи, критикует и проявляет неравнодушие.

«И конечно, отдельные слова благодарности настоящим героям нашего времени — врачам и медсестрам, которые рискуют собой, спасая других», — отметил губернатор.

Он пожелал жителям региона успехов, новых побед, здоровья и счастья.

День Московской области с 2001 года празднуется в первое воскресенье октября. В этом году 4 октября Подмосковью исполнился 91 год.