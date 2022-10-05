«Люди, которые не останавливаются на достигнутом». Воробьев наградил лучших педагогов Подмосковья | 360°

Важное 05 октября 2022, 13:21 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber «Люди, которые не останавливаются на достигнутом». Воробьев наградил лучших педагогов Подмосковья Губернатор Подмосковья вручил награды лучшим педагогам

Читать 360tv в

Лучшие педагоги Подмосковья получили награды от губернатора Андрея Воробьева в День учителя. Он подчеркнул, что в регионе около 50 тысяч преподавателей — по его словам, это большая команда профессионалов, которая постоянно растет. Губернатор поздравил учителей с праздником и поблагодарил их за добросовестный труд.

Реклама

По словам главы Подмосковья, в сфере образования важно держать руку на пульсе и, помимо сохранения традиционных методик преподавания, внедрять современные.

Очень приятно, что в наших рядах есть люди, которые постоянно что-то генерируют, предлагают новое, не останавливаются на достигнутом. Хочу поблагодарить вас и сказать, что ваш труд бесценен Андрей Воробьев.

Он отметил, что в Московской области регулярно строят новые школы, а это предполагает поиск и привлечение учителей.

«Мы стараемся и дальше уделять внимание всему тому, что обеспечивает как форму, так и содержание школ. Сегодня подвели итоги всероссийского конкурса „Учитель года России“. Очень приятно, что в нем победил учитель истории школы № 16 из Орехово-Зуева Дмитрий Лутовинов», — отметил Андрей Воробьев.

Директору Физтех-лицея имени Капицы Марине Машковой присвоили звание почетного гражданина Подмосковья за ее выдающийся вклад в развитие образования.

Это одна из школ-флагманов, расположенная в Долгопрудном. Там учатся около тысячи одаренных детей из Подмосковья и 58 регионов России. Выпускники поступают в ведущие вузы страны.

«Вся моя жизнь и реализация как личности, как профессионала связаны с Московской областью. Иногда казалось, что трудности непреодолимы, но всегда находились люди, которые поддерживали меня, доверяли. Это мои коллеги, администрация Долгопрудного, коллеги из правительства. И это, конечно, Андрей Юрьевич Воробьев», — поделилась Марина Машкова.

Кроме того, звание заслуженного работника образования присвоили педагогам Екатерине Байч из Сергиева Посада, Анне Босовой из Истры, Наталье Дулиной из Талдома, Альбине Сисякиной из Протвина.

Воробьев наградил за победу в конкурсе «Учитель года в Подмосковье» преподавателя английского языка из Пушкино Владимира Назаренко и вручил диплом «Воспитатель года» Дарье Глебовой из Дмитрова.

0 0 0 0 0 0