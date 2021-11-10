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    10 ноября 2021, 14:07

    Губернатор Подмосковья поздравил сотрудников органов внутренних дел

    Андрей Воробьев поздравил сотрудников органов внутренних дел Подмосковья

    Анастасия Аброськина

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с Днем сотрудника органов внутренних дел России всех причастных к празднику. По его словам, это большая армия.

    Губернатор Подмосковья поздравил сотрудников органов внутренних дел | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Глава региона навестил сотрудников Центра кинологической службы главного управления МВД России по Подмосковью. Он находится в Дубне.

    Приехал, чтобы поздравить вас и в вашем лице всех наших сотрудников полиции — большую армию

    Андрей Воробьев.
    Губернатор Подмосковья поздравил сотрудников органов внутренних дел | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Специально обученные кинологами собаки приходят полиции на помощь в самых разных сложных ситуациях.

    Губернатор поинтересовался, в каком возрасте четвероногие помощники показывают лучшую эффективность. Сотрудники центра рассказали, что это собаки, которым больше трех лет.

    Губернатор Подмосковья поздравил сотрудников органов внутренних дел | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Но обучать их начинают уже с года. В центре кинологической службы Дубны есть следовые собаки и те, которые помогают искать взрывчатки или наркотические вещества.