Губернатор Подмосковья поздравил сотрудников органов внутренних дел

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с Днем сотрудника органов внутренних дел России всех причастных к празднику. По его словам, это большая армия.

Источник фото: телеканал «360»

Глава региона навестил сотрудников Центра кинологической службы главного управления МВД России по Подмосковью. Он находится в Дубне.

Приехал, чтобы поздравить вас и в вашем лице всех наших сотрудников полиции — большую армию Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Специально обученные кинологами собаки приходят полиции на помощь в самых разных сложных ситуациях.

Губернатор поинтересовался, в каком возрасте четвероногие помощники показывают лучшую эффективность. Сотрудники центра рассказали, что это собаки, которым больше трех лет.

Источник фото: телеканал «360»

Но обучать их начинают уже с года. В центре кинологической службы Дубны есть следовые собаки и те, которые помогают искать взрывчатки или наркотические вещества.