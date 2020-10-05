Губернатор поздравил подмосковных педагогов с Днем учителя

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем учителя педагогов, работающих в школах региона. Знания ученикам несут около 50 тысяч специалистов.

«Это особенный день. У нас в системе работает порядка 50 тысяч учителей, полторы тысячи школ. Хочу от всех души поздравить дорогих, любимых педагогов», — сказал глава Подмосковья.

Воробьев поблагодарил сотрудников сферы образования за добросовестную работу и подчеркнул, что Московская область традиционно находится в федеральных рейтингах качества образования на передовых позициях.

Понятно, что каждый следующий период несет в себе новые вызовы, новые требования. Но я уверен, что наш педагогический состав, министерство образования, подразделения в муниципалитетах, которые отвечают за это направление, так же успешно будут с этим справляться», — заключил губернатор.

Часть подмосковных школ с 5 октября ушла на плановые каникулы. Учебным учреждениям региона рекомендовали устроить их с 5 по 11 октября, ориентируясь на эпидемическую обстановку.