Губернатор поручил разобраться с жалобами жителей Подмосковья на «Доброделе»

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар рассказал губернатору Андрею Воробьеву, как работает раздел «Торговля и услуги» на «Доброделе». В частности, был разобран случай с ремонтом в квартире Реутова.

По словам Рымара, в разделе «Торговля и услуги» поступило 323 жалобы, из них новых — 157.

«Нарушение в сфере стационарной торговли — Мытищи, Реутов, Краснознаменск. Нарушение санитарных норм: Люберцы, Домодедово, Котельники. Внешний вид торгового объекта — Химки, Реутов. Житель Реутова пишет, что мусорный бак прямо под окнами находится. Туда магазины постоянно выбрасывают отходы, от него потом свалка мусора и вонь. Надо разобраться, почему бак туда поставили», — обратился министр.

Глава Реутова Станислав Каторов заявил, что с этой проблемой уже разбирались. Как выяснилось, там на первом этаже идет ремонт, и когда он завершится, то все уберут. Предположительно, через две недели бака уже не будет.

Тем не менее губернатор считает, что нужно определиться с вывозом таких баков.

«Если кто-то в квартире делает ремонт, это не значит, что все должны сваливать туда мусор. Вы (Евгений Хромушин — прим.ред.) с Фединой Ольгой Николаевной определитесь. Должно быть правило, если кто-то делает ремонт, наверно, он может заказать контейнер. Он должен приезжать каждую среду или каждый день в зависимости от квартиры, и мусор должен вывозиться из квартиры. Почему весь двор должен смотреть на этот бак? Посмотрите правила», — сообщил Воробьев.

Также Рымар рассказал, что часто жильцы жалуются на ржавую воду.

«Хочу обратить внимание на ржавую воду, отопление не соответствует нормативам, неисправность лифтов, ошибка в квитанции. Одинцово оказалось в топе, потому что жители на Школьной и Верхнепролетарской пожаловались на низкую температуру в квартирах. В Красногорске больше недели не работает лифт. В Чехове аналогичная ситуация», — рассказал министр.

На это Андрей Воробьев возмутился и спросил присутствующих, как жителям девятого или 17 этажей передвигаться без лифта месяц. Однако руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина заверила губернатора, что на данный момент проблема с теплом и лифтами решена.