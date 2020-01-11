Губернатор поручил коммунальным службам Подмосковья активнее заниматься уборкой снега

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил коммунальным службам региона активнее заниматься уборкой снега. Кроме того, он призвал водителей соблюдать правила дорожного движения. Об этом Андрей Воробьев написал на своей странице в социальной сети Instagram.

«Синоптики прогнозируют, что снег будет идти до вечера воскресенья. Призываю водителей не превышать скорость, соблюдать дистанцию и в целом не нарушать правила. Безопасность на дорогах зависит от каждого из вас! В то же время важно вовремя и качественно убирать снег и быстро ликвидировать последствия непогоды. Муниципалитеты и коммунальные службы, обратите на это особое внимание», — сообщил Андрей Воробьев на своей странице в социальной сети Instagram.

Дворовые и другие общественные территории в регионе убирают 13 826 дворников. Также над устранением последствий снегопада задействовано 899 единиц спецтехники.

По данным Мосавтодора, с начала дня очищено и обработано 9,8 тысячи километров региональных дорог Подмосковья, что составляет 70% от общей протяженности подведомственной сети.

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Московской области. ГУ МЧС РФ по Подмосковью напоминает жителям, что в случае необходимости можно обратиться за помощью по телефону доверия: 8(498) 505-41-70, а также по телефону спасения — 01, с мобильного — 101.