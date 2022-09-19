Губернатор Воробьев: тепло пришло в 50% домов Подмосковья | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 15:14 Поделиться Telegram

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Viber Губернатор Воробьев: тепло пришло в 50% домов Подмосковья

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Отопление включили почти в половине жилых домов Московской области. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

«На сегодняшний день к отоплению в Подмосковье подключено почти 50% многоквартирных домов и 93% социальных учреждений», — сказал он.

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Воробьев сообщил об этом на заседании правительства Подмосковья. Сам отопительный сезон стартовал в регионе 12 сентября.

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Ранее стало известно, что социальные учреждения Реутова получили отопление. Это произошло 13 сентября. Об старте отопительного сезона в регионе сообщил глава округа Станислав Каторов.

По его словам, жилые дома также скоро получат тепло. Он отметил, что не все квартиры могут получить тепло одновременно. Каторов связал это с продолжением пусконаладочных работ. Всего в Реутове 378 жилых домов.

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