Подмосковье 17 января 2023, 16:57 Губернатор Подмосковья вручил орден участнику СВО за героизм и спасение сослуживцев

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Сергей Добрынин вернулся из зоны СВО героем. Благодаря отваге и грамотным действиям он смог избежать потерь личного состава на передовой. Сейчас он восстанавливается после ранения, а затем — вернется в горячую точку. За подвиги Сергей получил орден Мужества, который ему вручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Свою историю боец рассказал ученикам школы № 1 имени М.А. Пронина в Звенигороде.

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На фронт Сергей Добрынин пошел добровольцем. Во время ночного боя военнослужащий получил ранение, но бежать не стал и продолжил руководить ротой. Благодаря его командованию удалось предотвратить прорыв противника в направлении командного пункта полка.

Приехали в вашу легендарную школу, потому что она имеет глубокие патриотические корни. Сегодня по поручению президента я вручу орден нашему герою Сергею Леонидовичу — добровольцу, который получил ранение и совершил подвиг в местах проведения СВО. Андрей Воробьев

За все время службы личный состав под руководством Сергея не потерял ни одного бойца. Сейчас он проходит реабилитацию в Санкт-Петербурге, а затем вернется к сослуживцам.

«Сохранение жизни личного состава — одна из задач любого командира. Каждый боец — это не просто боевая единица, это человек со своей семьей, детьми. Сохранять их жизнь — это первостепенная задача командира», — отметил он.

Свою историю Сергей рассказал ученикам школы № 1 в Звенигороде. Они регулярно поддерживают военных: собирают гуманитарную помощь, пишут письма и отправляют подарки солдатам. На «Уроке мужества» они смогли лично пообщаться с героем и задать ему вопросы.

Всего в школе № 1 учатся шесть детей, чьи отцы находятся в зоне СВО. Все они получают бесплатное питание и посещают кружки. Еще 42 ученика прибыли из Донбасса.

В каждой школе в Подмосковье и нашей страны очень тепло встречают ребят. У нас в Подмосковье не было случаев, чтобы в какой-то школе приходил новенький и ему бы какого-то внимания не уделяли или добра не дарили. Это очень важно. Андрей Воробьев

Школьники задали губернатору вопросы о жизни в родном городе, поблагодарили за благоустройство и обсудили планы по преображению Звенигорода в будущем.

Ранее Воробьев поручил оперативно помогать участникам спецоперации и их семьям. Он подчеркнул, что все вопросы, которые волнуют родственников военнослужащих, а также подразделения, решат в самые короткие сроки.