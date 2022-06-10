Губернатор Подмосковья Воробьев вручил награды и ордена в преддверии Дня России

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в честь грядущего Дня России вручил награды, ордена и знаки отличия семьям и жителям Подмосковья. Глава региона в том числе вручил орден «Родительская слава» многодетной семье Игоря и Натальи Дзыгар.

«Мы выбрали такой неформальный летний формат для того, чтобы сегодня, накануне Дня России, который мы отмечаем уже 30-й раз, поздравить тех, кто добросовестно на протяжении многих лет в разных ситуациях проявляет каждый в своей профессии, в своем призвании. Я с большим удовольствием хочу поздравить всех присутствующих», — сказал губернатор, открывая церемонию.

Воробьев подчеркнул, что только вместе можно добиться позитивных перемен.

Когда работает команда, когда работают единомышленники, причем талантливые, то совершенно по-другому спорится дело Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Губернатор наградил орденом «Родительская слава» Наталью и Игоря Дзыгар. Они состоят в браке 24 года и воспитывают восьмерых детей. Семья ведет здоровый образ жизни. Наталья — кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике. Игорь — мастер спорта по вольной борьбе, участник боевых действий в Афганистане, имеет боевые награды.

Наталья и Игорь родились в Запорожской области. У них две дочери и шесть сыновей. Старшая дочь получает два высших образования в Московском педагогическом университете, активно участвует в социальной деятельности в Подмосковье, продвигает патриотизм и здоровый образ жизни. Совместно с Министерством обороны РФ она реализует проект «Строевые выходные». Младшей дочери всего годик. Старший сын учится в Московском политехническом университете, занимается гиревым спортом и увлекается кроссфитом. Остальные сыновья Натальи и Игоря пока учатся в школе.

Воробьев вручил паспорта гражданин РФ и молодым ребятам из Донбасса, в том числе 17-летнему Никите С., бывшему игроку юношеской сборной Украины по водному поло. Никита приехал в Чехов из Мариуполя. Он решил продолжать спортивную карьеру в России. Дома в Донбассе у него остались родители. Они живы и здоровы и гордятся сыном.