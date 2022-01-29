Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о планах в строительстве

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подробно рассказал о том, что предстоит сделать в сфере строительства в ближайшее время. В частности, многоквартирные дома в Подмосковье будут строить по новым стандартам. Реализуется ряд проектов по реновации, а также идет расселение аварийного жилья. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона в своем Instagram-аккаунте.

В Подмосковье будут строить многоквартирные дома по новым стандартам. Андрей Воробьев напомнил об указе президента о предоставлении комфортного жилья, улучшении жилищных условий. Губернатор сделал акцент на том, что строить надо с умом, чтобы новоселье было в радость.

«Мы приняли новый стандарт. Смысл его заключается в том, что в подъездах нет ступеней, мусоропроводов, зато на территории дома имеется двор, в котором нет машин, где может спокойно гулять ребенок. Вот такие новостройки мы будем видеть», — рассказал губернатор.

Воробьев отметил, что нужно вести активную работу, чтобы строительство было доступным, а также развивать льготные ипотечные программы.

Также губернатор рассказал о программе реновации. В Мытищах и Раменском проекты по реновации уже реализуются, впереди — еще 17.

«Реновация предполагает, что ты можешь переехать из безнадежно устаревшего, почти аварийного дома в современное комфортное жилье. Наша задача — дать жителям ответы на три простых вопроса: когда они переедут, куда и какого качество будет жилье», — рассказал глава Подмосковья.

Еще одна важная задача для региона — расселение аварийного жилья. В Московской области будут предоставлять специальный денежный сертификат — около 84 тысяч рублей за квадратный метр.

«До 15 марта можно подать заявление, если твой дом признан аварийным, получить деньги и купить на территории Московской области жилье. Считаю, что это может ускорить решение тех проблем, которые жителей беспокоят», — заключил Андрей Воробьев.