Губернатор Подмосковья Воробьев призвал объяснять жителям порядок реновации

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал объяснять жителям региона, как будет проводиться расселение из ветхого аварийного жилья в рамках программы реновации. Об этом он сообщил в ходе совещания с зампредами региона.

Глава Подмосковья напомнил, что тема расселения людей из аварийного жилья на прошлой неделе поднималась президентом. А в прошлом году был принят закон, который позволяет обеспечивать проекты реновации в более масштабном темпе.

«Это очень чувствительная тема, и к ней подойти нужно с умом. Что это значит? Это значит, что каждый глава, наши депутаты должны разъяснить людям, что будет расселяться, куда, какие микрорайоны, в какие сроки и, самое главное, с каким качеством», — заявил Воробьев.

Он отметил, что впервые программа реновации была испытана в Москве. И поначалу процессы в столице шли не так просто. Во многом это было связано с тем, что люди не знали, куда их переселят.

«Мы видим сегодня положительный эффект. И должны максимально информационно вместе с теми, кто участвует в аукционах, в конкурсах, разъяснять всю логику наших решений», — подчеркнул губернатор.

Программа реновации в Московской области позволит десяткам тысяч людей переехать из аварийного жилья, отметил Воробьев. Глава региона признал, что таких жилищ хватает в каждом муниципалитете. И власти в курсе этой проблемы.

«Обращаю внимание, что пока это ведется весьма инертно. Могу сказать „слабо“, но скажу „инертно“. И нужно выделить человека, который эту тему постоянно бы сопровождал», — сказал он.

Воробьев, в частности, обратил внимание на Балашиху, Королев, Пушкино, Ивантеевку, Фрязино, Раменское и Мытищи.

Губернатор ранее также затронул тему реновации на заседании Мособлдумы.