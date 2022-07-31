Губернатор Подмосковья Воробьев посетил Главный военно‑морской парад в Петербурге

Губернатор Московской области Андрей Воробьев побывал на Главном военно‑морском параде в Санкт‑Петербурге. Мероприятие состоялось в честь Дня Военно-морского флота 31 июля.

Источник фото: Константин Семенец

Источник фото: Константин Семенец

В параде приняли участие более 40 кораблей, подводных лодок и катеров, 42 воздушных судна и 3,5 тысячи военных. С речью перед собравшимися выступил президент России Владимир Путин.

Источник фото: Константин Семенец

Он сделал несколько важных заявлений — в частности, о скорой передаче ВС России уникальных гиперзвуковых комплексов «Циркон», аналогов которым нет в мире и для которых «нет никаких преград». Кроме того, Путин объявил об утверждении Морской доктрины России, в которой обозначены «границы и зоны национальных интересов России — и экономических, и стратегических».

Источник фото: Константин Семенец

Наконец, президент констатировал, что российский флот способен ответить «всем, кто решит посягнуть на суверенитет и свободу страны». Он напомнил, что флот участвовал в значимых, судьбоносных для страны событиях со времен Петра I.

Источник фото: Константин Семенец

Вечером петербуржцев ждут концертная программа и праздничный салют.