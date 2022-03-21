Губернатор Подмосковья связал повышение цен в строительстве с ростом числа посредников

Губернатор Московской области Андрей Воробьев связал повышение цен в строительстве с появлением большого количества «посредников». Он призвал разбираться в ситуации вместе с антимонопольным комитетом. Заявление прозвучало во время прямого эфира в понедельник, 21 марта.

«Что касается повышения цен, мы сегодня в первой половине дня с коллегами обсуждали. В такое время появляется большое количество посредников. Это жизнь, и торговля — это все-таки важный субъект деятельности», — заявил он.

Он добавил, что при заключении прямых контрактов или на инертные материалы, или на стратегическое сырье удается избежать «каких-либо потрясений».

«Как только запускаются посредники, цены взлетают на ту величину, которая нас не устраивает. Поэтому прошу вместе с антимонопольным комитетом смотреть», — подчеркнул Воробьев.

По его словам, стратегическая задача — работать с производителями.