Губернатор Подмосковья сделал прививку от коронавируса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сделал прививку от коронавируса. Он рассказал в эфире «360», что вакцинировался несколько недель назад и скоро сделает второй укол.

«Я сделал прививку, мерил после 14 дней, у меня не было антител. Завтра я должен делать вторую прививку. Я очень надеюсь, что какая-то защита появится, чтобы быть более активным и общаться в разных коллективах на производствах. Потому что работа и врачей, и ряда специальностей, и учителей требует общения», — отметил Андрей Воробьев.

По словам губернатора, массовая вакцинация жителей Московской области начнется в конце 2020 года. Ее проведут по всему региону. Подготовка уже началась.

Первые прививки сделают учителям и медикам. Вместе с ними в первоочередную группу по вакцинации попадут и полицейские. Жителей с этими профессиями будут прививать первыми, потому что они работают в непосредственном контакте с людьми. После этого очередь дойдет до сотрудников общепита, транспорта и так далее.