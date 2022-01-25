Губернатор Подмосковья расскажет об итогах работы за прошлый год 27 января

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отчитается перед жителями о результатах работы за прошлый год 27 января. Он расскажет о задачах на 2022-й и ответит на актуальные вопросы.

Губернатор выступит на заседании Мособлдумы, все начнется в 11:00. Жители смогут увидеть прямую трансляцию на «360» и в социальных сетях главы региона.

В этот четверг я готов отчитаться, что сделано, о наших планах на следующий период и ответить на актуальные вопросы Андрей Воробьев.

По закону Московской области высшее должностное лицо должно отчитываться раз в год перед жителями региона и законодателями.