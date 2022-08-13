Губернатор Подмосковья рассказал об успехах Центра содействия строительству

Центр содействия строительству в Московской области помог удвоить количество промышленных объектов. Об этом рассказал губернатор области Андрей Воробьев на Межрегиональном форуме по внедрению инвестиционного стандарта в Истре.

Губернатор вспомнил, как сам строил в конце 90-х строил завод, и как это все было трудно в то время.

«Ты сначала все строишь, а потом следующие два-три года все оформляешь. <…> А время, как известно, — деньги», — пожаловался он.

Тогда было принято решение создать в Московской области Центр содействия строительству. И в результате, со временем, при помощи Центра, количество промышленных объектов в области выросло в два раза.

«Что это такое? Это open space, это 20 служб в одном ведомстве. Если ты хочешь построить у нас в области завод, предприятие, ты приходишь туда, тебе дают персонального менеджера, и все процедуры, которые необходимы при начале стройки, <…> они происходят бесплатно, за счет сопровождения Центра содействия строительству», — рассказал Воробьев.

Он отметил, что Центр в свое время демонстрировался заместителю руководителя Администрации президента РФ Дмитрию Козаку и заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву.

«Мы удвоили количество промышленных объектов. Было два миллиона, сейчас — четыре. Цифры — вещь упрямая, поэтому это летает», — заявил губернатор.

В Корпоративном университете Сбербанка в Истре проходит Межрегиональный форум по внедрению инвестиционного стандарта. По словам зампреда правительства Московской области Екатерины Зиновьевой, мероприятие соберет около 300 специалистов из 45 регионов страны.