Губернатор Подмосковья рассказал об общем проездном для Москвы и области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подтвердил, что Москва и Подмосковье планируют выпустить общий проездной билет. Это может произойти в следующем году.

«Да, будет. Здесь присутствуют представители Москвы и Сбербанка. Это наш общий проект. Мы считаем, что универсальная карта будет более удобной. Не нужно, извините, заморачиваться. С этими картами постоянная неразбериха. Мы стремимся делать единые тарифы, чтобы человеку было максимально удобно», — сказал Воробьев во время пленарного заседания «Транспорт России».

Власти хотят запустит универсальную карту уже в начале 2021 года.

«Я думаю, мы справимся и вовремя его (проект — прим. ред.) запустим», — добавил губернатор.

На территории Москвы действует карта «Тройка». Она дает возможность ездить на метро, автобусах, троллейбусах, трамваях столицы. Единой транспортной картой Подмосковья является «Стрелка». По ней можно оплатить проезд как во всем государственном, так и частном транспорте региона. Например, в маршрутках. Также проездной можно использовать и в электричках.

Ранее Воробьев говорил, что единой для Москвы и Подмосковья картой можно будет пользоваться во всех видах транспорта.