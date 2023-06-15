Подмосковье 15 июня 2023, 16:28 Губернатор Подмосковья рассказал об экспортном сопровождении предпринимателей

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Предприниматели Подмосковья смогут получить сопровождение для экспорта. Об этом в эфире канала «Россия 24» рассказал губернатор Андрей Воробьев.

По словам главы региона, для многих отечественных предпринимателей экспорт — это сложное понятие. Именно поэтому в Московской области вместе с центром поддержки экспорта создали сквозной сайт, где легко можно получить ответы на любые вопросы. После этого предприниматель получает адреса, куда может экспортировать продукцию.

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«Задача создать такие условия, чтобы вы, производитель или малого предприятия, или более крупного, имели понятную поддержку, механизм, который позволит вам еще и на другие рынки поставлять товары», — отметил Воробьев.

В планах у Подмосковья обеспечить документальное сопровождение. Оно позволит предпринимателям узнать, какие документы нужно собрать, чтобы осуществить экспорт.

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