Губернатор Подмосковья рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что после прививки от коронавируса чувствует себя хорошо. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«У меня все стабильно, температуры нет. Теперь жду появления антител. Надеюсь, в ближайшее время буду защищен», — сказал глава Московской области.

Вакцинацию от коронавируса губернатор прошел утром 30 октября. Он сделал второй укол, так как введение препарата проводится в два этапа.

«Все отлично. Готов к труду и обороне. После первой прививки у меня все было хорошо. Работа такая, что нужно быть в поле, потому давайте вторую прививку. Я очень надеюсь, что все сработает и мы будем защищены», — сказал Воробьев медицинским сотрудникам, ставившим укол.

Кроме того, глава региона сообщил, что сейчас Подмосковье готовится к старту массовой вакцинации. Пункты, где жители смогут сделать укол, будут в каждом городе.

«Мы готовим 62 пункта и другие ресурсы для вакцинации — системно прививки от COVID-19 начнем делать в ноябре, а массово — с января. Отдельно отмечу, что вакцинация будет бесплатной, по ОМС», — подчеркнул губернатор.

Свою первую прививку Воробьев сделал несколько недель назад. Но после введения препарата врачи не выявили антител. Теперь сделана вторая прививка, после которой также проверят наличие антител у главы Подмосковья.