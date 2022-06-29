Губернатор Подмосковья рассказал о программе обучения для педагогов ЛДНР

Семинар для учителей из освобожденных территорий ЛДНР и Украины провели в Подмосковье. В течение четырех дней в Областной гимназии им. Е. М. Примакова в Одинцовском городском округе проходили семинар 28 педагогов из Мелитополя.

«В освобожденных населенных пунктах Донбасса и Украины постепенно налаживается мирная жизнь. Надеемся, что 1 сентября детишки пойдут в школы, где их встретят учителя», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что Московская область готова оказать любую помощь, поделиться своим опытом и наработками с учителями ЛДНР.

«Для нас всех важно, чтобы знания по истории, литературе, культуре, другим предметам были правдивыми, объективными, соответствовали фактам. Это то, чего в последние годы детей пытались лишить», — подчеркнул губернатор.

На семинаре участникам рассказали о системе образования в Российской Федерации. Особое внимание уделили патриотическому воспитанию и духовно-нравственному воспитанию в образовательных организациях.

Кроме того, на семинарах разбирали темы повышения квалификации педагогов и поддержки преподавателей. Гости из Мелитополя узнали о работе флагманских школ в Подмосковье, IT-кубах и кванториумах, а также о дополнительном, среднем профильном образовании и программе «Профессионалитет».

Подмосковные учителя делились опытом региона с гостями и проводили мастер-классы по методикам преподавания различных дисциплин. Для участников также организовали деловую игру, во время которой в командной работе директора решали управленческие кейсы.

Помимо образовательных семинаров, для гостей подготовили экскурсионную программу. Учителя посетили Красную площадь, государственный исторический музей и Свято-Троицкую Сергиеву Лавру.

Ранее в рамках форума «Наша Родина — Россия. Доброе слово — образование и воспитание в новой реальности» были подписаны 33 соглашения о сотрудничестве между директорами флагманских школ Подмосковья и их коллегами из Донецкой и Луганских народных республик.