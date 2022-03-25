Губернатор Подмосковья рассказал о приложениях на своем смартфоне

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал курсантам центра «Авангард», что постоянно пользуется гаджетами, но в последнее время старается при возможности откладывать их в сторону. Так он ответил на вопрос одного из курсантов в эфире «360».

«Я пользуюсь телефоном так же, как и вы, — нон-стоп. Но в последнее время все же стараюсь тренировать себя и настолько, насколько это возможно, убирать его в сторону. Приложения у меня такие же, как и у вас. Плюс-минус одни и те же. У меня нет игр. TikТоk уже есть, раньше не было. Я часто смотрю, наверное, так же, как и вы, YouTube», — поделился Воробьев.

Содержание интернет-контента, которым, в частности, интересуются его дети, губернатор назвал важным.

«Потому что это формирует тебя. Потому что это может сделать из тебя или достойного человека, уверенного, сильного, или может сделать из тебя козявку — давайте так скажу», — обратил внимание он.

Воробьев признался, что постоянно разговаривает с сыновьями и интересуется, какую те слушают музыку и какие предпочитают фильмы.

«Если это полезно, если не разрушает, не деградирует, то меня это радует. Если это тебя опускает, то есть тебе это нравится, но ты деградируешь, это опасная [вещь]. И ей лучше не пользоваться», — сказал глава региона.