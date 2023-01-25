Важное 25 января 2023, 19:58 «Главная задача — победа». Губернатор Подмосковья рассказал о помощи бойцам СВО Андрей Воробьев: Подмосковье продолжит оказывать помощь бойцам СВО

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Подмосковье сплотилось для поддержки отправившихся в зону СВО мужчин. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что регион продолжит оказывать бойцам всестороннюю помощь и передавать амуницию, новое снаряжение, продукты, одежду.

«Мы живем в особое время, и сегодня главная задача — это победа, успех в специальной военной операции. Знаем, какое количество ребят из Подмосковья находятся на передовой, как они рискуют своей жизнью. Со своей стороны, мы должны вносить свою лепту, проявлять внимание, заботу, помощь семьям, детям и всему, что происходит в тылу», — сказал Андрей Воробьев.

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Об этом он заявил на коллегии Главного управления МВД России по Подмосковью.

Когда разговариваем с командирами, они говорят, насколько важна любая помощь. И я уверен, что мы ее и дальше будем организовывать. Андрей Воробьев

Участие в спецоперации принимают и сотрудники полиции. Вместе с остальными бойцами они получают от региона прицелы, тепловизоры, спутниковые телефоны, беспилотники, экипировку, бинокли, спальные мешки и другую амуницию.

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