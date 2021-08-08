Губернатор Подмосковья рассказал о поддержке аграриев в регионе

Сельхозпроизводители Московской области ежегодно увеличивают урожай благодаря поддержке региона. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам главы региона, в области работает каждый введенный в оборот участок земли, а площади посевов постоянно расширяют. В 2020 году аграрии собрали рекордные 500 тысяч тонн зерновых и зернобобовых. В этом году планируется больший урожай. Воробьев отметил, что инвесторам выделяют субсидии на покупку сельскохозяйственной техники и модернизацию производства.

«Наши аграрии молодцы. Мы по зерну 500 тысяч тонн соберем. И по ягоде у нас очень хорошие результаты», — подчеркнул губернатор.

В Подмосковье в этом году планируют собрать не менее 1,5 тысячи тонн клубники, голубики, смородины и малины. В ближайшее время в области реализуют восемь крупных инвестиционных проектов, которые выведут регион в лидеры по выращиванию ягод.

Накануне в Подмосковье отметили День картофеля. Тысяча экспертов из сферы сельского хозяйства приехала 7 августа в деревню Бунятино, чтобы поделиться опытом и рассказать о своей продукции.