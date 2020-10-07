Губернатор Подмосковья рассказал о напутствии, которое дал ему президент

«„Главное, никогда не задирай нос и старайся помочь каждому. И тогда все получится“, — сказали Вы мне, когда доверили избираться в нашем любимом Подмосковье. Для всех нас большая честь работать в Вашей команде», — написал губернатор в Instagram.

Воробьев отметил, что своей работой президент показывает «пример настоящего лидерства, выдержки и эмпатии». Он пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в государственной службе.

Решая глобальные вопросы, Вы всегда чутки к проблемам людей. Вы обращаете внимание на вопросы тех, кто нуждается в заботе и помощи. И для всех нас большая честь работать в Вашей команде Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что в Подмосковье всегда ощущается поддержка главы государства. На особенном уровне, по словам губернатора, она чувствуется «в трудном 2020 году, когда его стратегические и своевременные решения помогают заботиться о здоровье людей и сохранять экономическую стабильность в регионе».

Нет труднее служения, чем управлять Россией — самой большой разнообразной страной. <…> Вы всегда внимательны и к нашей Московской области. Эта поддержка ощущается во всем, что важно для человека, — в новых перинатальных центрах, дорогах, школах, больницах Андрей Воробьев.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин отметит 68-летие. В первой половине дня у него намечено свыше десяти международных телефонных разговоров. Также он займется текущими внутренними делами.

Остаток дня глава государства традиционно проведет с друзьями и близкими.