Губернатор Подмосковья рассказал, как можно доказать факт вакцинации

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Московской области ввели ряд новых мер, в том числе — усиление контроля за вакцинацией населения. Жителям стоит иметь при себе подтверждение того, что прививка действительна сделана.

Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил в программе «Специальный гость» канала RTVI. Он уточнил, что подтвердить факт вакцинации можно двумя способами.

«Либо у тебя в сумочке может лежать сертификат — мы его выдаем при вакцинации, когда ты получишь вторую прививку. Или ты регистрируешься на „Госуслугах“ и у тебя QR-код. У меня в телефоне QR-код, это удобнее», — рассказал он.

Губернатор подчеркнул, что ни один результативный процесс не существует без контроля. У вакцинированных жителей должен быть QR-код или сертификат, чтобы можно было определить, какой процент посетителей общественного места защищен от коронавируса.

«Конечно, ты должна иметь QR-код или сертификат. Иначе как мы определим, сколько в этом кафе вакцинированных. У нас с вами другая работа, но есть те, кто будет это проверять, потому что это прописано в федеральном законе», — заключил он.