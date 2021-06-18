facebook_pixel
    18 июня 2021, 15:21

    Губернатор Подмосковья рассказал, как можно доказать факт вакцинации

    Нина Петлинова

    Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Московской области ввели ряд новых мер, в том числе — усиление контроля за вакцинацией населения. Жителям стоит иметь при себе подтверждение того, что прививка действительна сделана.

    Губернатор Подмосковья рассказал, как можно доказать факт вакцинации

    Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил в программе «Специальный гость» канала RTVI. Он уточнил, что подтвердить факт вакцинации можно двумя способами.

    «Либо у тебя в сумочке может лежать сертификат — мы его выдаем при вакцинации, когда ты получишь вторую прививку. Или ты регистрируешься на „Госуслугах“ и у тебя QR-код. У меня в телефоне QR-код, это удобнее», — рассказал он.

    Губернатор подчеркнул, что ни один результативный процесс не существует без контроля. У вакцинированных жителей должен быть QR-код или сертификат, чтобы можно было определить, какой процент посетителей общественного места защищен от коронавируса.

    «Конечно, ты должна иметь QR-код или сертификат. Иначе как мы определим, сколько в этом кафе вакцинированных. У нас с вами другая работа, но есть те, кто будет это проверять, потому что это прописано в федеральном законе», — заключил он.