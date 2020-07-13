Губернатор Подмосковья рассказал, как добиться успеха с инвесторами в «тяжелый год»

В условиях пандемии поддержка бизнеса и инвестиций стала одной из главных задач Подмосковья. Ситуация с коронавирусом улучшается, но экономика нуждается в чутком внимании власти. Сегодня, 13 июля, в ходе ВКС с главами округов губернатор рассказал о том, как важно построить работу, чтобы добиться успеха с инвесторами.

По словам Андрея Воробьева, каждую неделю регион постепенно возвращается к привычной жизни. Но бизнес, экономика успели почувствовать серьезный ущерб. Например, за пять месяцев 2020 года инвестиции сократились.

Сегодня губернатор отметил, что каждый муниципалитет должен максимально содействовать созданию рабочих мест и поддержке инвестиций.

Этот год тяжелый. Уже за пять месяцев года, к сожалению, у нас инвестиции сократились на 17%. Без адресной работы с инвесторами, без предельной вовлеченности всех начальников, отраслевиков нам сложно будет рассчитывать на успех. А он нам принципиально нужен Андрей Воробьев.

И губернатор обратился к министру инвестиций региона Наталье Егоровой. Он подчеркнул: важно своевременно отрабатывать все, что связано с обращениями через горячую линию 0150, помощью бизнесу и инвесторам.

Также Андрей Воробьев напомнил, что Подмосковье заняло пятое место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов. Его составило Агентство стратегических инициатив.

На прошлой неделе Агентство стратегических инициатив уже докладывало президенту об инвестиционном рейтинге, где мы занимаем очень высокое достойное место. Еще пять лет назад мы стартовали с 22-й позиции. Для нас это стратегически важно — все, что связано с экономикой Андрей Воробьев.

Регион улучшил свои результаты, поднявшись с седьмого места. Перед этим области два года подряд отдавали девятую строчку, включая в топ-10 российских субъектов по привлекательности для инвесторов.

По словам губернатора, правительство региона серьезно работает над тем, чтобы в каждом округе был, например, индустриальный парк. Кроме того, власти заботятся о защите инвесторов. Рейтинг имеет важное значение для Подмосковья, являясь индикатором и ориентиром.