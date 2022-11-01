Губернатор Подмосковья проверил производство бронежилетов для военнослужащих | 360°

Эксклюзив 01 ноября 2022, 14:11 Губернатор Подмосковья проверил производство бронежилетов для военнослужащих

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Производство бронежилетов и защитных шлемов нарастят в Сергиевом Посаде. Этой стратегически важной задачей занимается «Армоком». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил сотрудников компании, отметив, что всем известно о высоком качестве их работы.

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«Армоком» — одно из немногих предприятий, которое за 30 лет существования не допустило ни одного срыва сроков поставки экипировки. Инженеры постоянно генерируют новые подходы к повышению надежности бронезащиты.

Встретившись с сотрудниками предприятия в Сергиевом Посаде, губернатор поблагодарил их за работу и ее качество.

Все знают, сколько вы работаете, как вы работаете. Я со своей стороны хочу слова благодарности сказать за вашу самоотдачу. Знаю, что у многих из вас близкие или родственники призваны. У вас очень важный труд Андрей Воробьев.

В октябре на предприятии заработал крупный цех, где компания «Армоком» объединила все производственные мощности. Здесь изготавливают бронежилеты, шлемы, бронещиты.

Это позволило производству вырасти уже в полтора раза. Однако предприятие планирует наращивать свои мощности в следующем году. Это отметил генеральный директор Центра высокопрочных материалов «Армированные композиты» Евгений Харченко.

Уникальность производства

Производство находится под постоянным контролем качества. Здесь не только тестируют исходные материалы, но и проверяют готовую экипировку на огнестрельных и других испытаниях.

Продукция обеспечивает прочную защиту от проникновения пули или осколка, создает надежную бронезащиту.

Готовую амуницию передают военнослужащим. За производство на предприятии отвечают в основном женщины — это 153 из 330 сотрудников. У многих из них мобилизовали близких.

«У меня зять на передовой, поэтому, когда мы шьем, я всегда думаю об этом. Главное, чтобы они пришли живыми. Мы очень ответственно подходим к задаче», — рассказала в беседе с «360» одна из сотрудниц.

Всего в Подмосковье свыше 10 предприятий, которые производят обмундирование для военнослужащих. Это тактические костюмы, бронежилеты, каски, балаклавы, баллистические очки и не только.