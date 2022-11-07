Губернатор Подмосковья проконтролировал поддержку семей мобилизованных в Орехово-Зуеве | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 13:52 Губернатор Подмосковья проконтролировал поддержку семей мобилизованных в Орехово-Зуеве РИА "Новости"

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Центр поддержки мобилизованных и их семей продолжает работу в Орехово-Зуеве. Кроме того, с жителями общаются представители администрации на личных приемах и выездных встречах. Работу проконтролировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы понимаем важность и сложность этой задачи по оказанию помощи семьям мобилизованных и самим ребятам, которые там находятся, поэтому используем абсолютно все ресурсы», — заявил глава округа Руслан Заголовацкий.

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На личных встречах с семьями представители администрации помогают им решить любые вопросы, связанные с частичной мобилизацией, в том числе бытового характера.

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«Мы всегда понимаем, что все, что связано с семьями мобилизованных, — это индивидуальные решения, там нет никогда шаблонных решений», — отметил он.

За неделю от семей мобилизованных в Орехово-Зуеве поступило 248 обращений, большинство из которых связано с выплатами. Каждую проблему постараются оперативно решить, рассказал глава округа.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что число обращений по теме частичной мобилизации снизилось в Подмосковье. Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе доложила, что за минувшую неделю их количество составило 4875, что на 21% меньше, чем неделей ранее.