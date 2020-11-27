Ограничения из-за коронавируса в Подмосковье продлили до 13 декабря

Согласно тексту документа, до 13 декабря продлевается режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Сохраняются ограничения на посещение студентами колледжей и вузов.

Эти категории граждан не смогут воспользоваться льготным проездом в транспорте. Их социальные карты останутся заблокированными.

Под запретом остается проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий с участием зрителей. Под запрет не попадут соревнования, а также тренировки спортсменов. Но посторонних туда не пустят. Посетить подмосковные музеи до 13 декабря не получится.



Исключение сделали только для прогулок по паркам около музеев или заповедников.



Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что в ряде муниципальных образований, где ситуация с коронавирусом улучшится, часть ограничений снимут к Новому году. Но массовых мероприятий точно не будет.

Губернатор отметил, что Новый год лучше встречать в кругу родных и близких, а не на одной из больничных коек. Но организовывать массовые гулянья, где риск заразиться очень велик, власти не планируют.