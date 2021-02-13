Губернатор Подмосковья призвал жителей отнестись с пониманием к ситуации со снегопадом

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к горожанам из-за мощного снегопада и сложной дорожной ситуации. Он призвал жителей отнестись с пониманием, потому что последствия такой непогоды можно победить только сообща.

Губернатор отметил, что дорожные службы сейчас работают в усиленном режиме круглосуточно. Он обратил внимание, что в субботу пришло много обращений от жителей — администрация их видит и старается проработать каждое.

«Мы видим экстремальные условия на улице. Зима прекрасна, но очень много снега. Наши коммунальные и дорожные службы работают круглосуточно, в усиленном режиме. Мы видим все ваши обращения и стараемся на всех уровнях отработать — подключены и муниципальные службы, и региональные. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием. Такие циклоны можно победить только вместе», — сказал Воробьев.

Мощный снегопад начался в регионе вечером в пятницу. За ночь в некоторых местах высота сугробов достигла 60 сантиметров. По данным синоптиков, такая погода продлится до воскресенья. Сейчас ситуация на дорогах в Подмосковье осложнена из-за фур, застрявших на Дзержинском, Новоегорьевском, Симферопольском и Варшавском шоссе. Местные власти призвали водителей не пользоваться личным транспортом в эти дни — так удастся почистить дороги быстрее.