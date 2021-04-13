Губернатор Подмосковья призвал согласовывать стройки в зонах отдыха с жителями

Все стройки в районе зон отдыха в Подмосковье должны быть согласованы с жителями региона. Об этом губернатор Андрей Воробьев заявил на заседании с региональным правительством и главами муниципалитетов.

«Жители обращали внимание <…> на недопустимость строительства каких-либо торговых объектов в местах отдыха людей. <…> Все будем согласовывать с жителями», — сказал глава региона.

Воробьев отметил, что тема благоустройства звучит постоянно, так как нет ни одного города, где не были бы востребованы парки и скверы. Он поручил профильным ведомствам проверить, есть ли в их планах проекты по строительству в зонах отдыха.

Ранее министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин рассказал, что в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в регионе в этом году благоустроят 31 парк. Он подчеркнул, что в каждом парке появятся места для проведения культурно-массовых мероприятий, входная группа, спортивные и детские площадки и зоны отдыха. По его словам, у всех них будет свой уникальный стиль.