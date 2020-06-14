Губернатор Подмосковья принял участие в освящении главного храма Вооруженных сил

Торжественная церемония освящения главного храма Вооруженных сил России прошла в подмосковном парке «Патриот» в воскресенье, 14 июня. На церемонии присутствовали министр обороны Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев, представители армейских структур и священники.

Чин великого освящения собора и первую Божественную литургию в храме провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он передал на хранение ковчег с мощами святых воинов-проповедников.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что прихожане будут вспоминать при посещении храма подвиги своих предков и готовиться к новым свершениям.

Главный храм Вооруженных сил России построили менее чем за два года. Закладной камень на месте будущего собора освятили 19 сентября 2018 года.

Деньги на строительство собирали за счет пожертвований. Для этого был создан благотворительный фонд «Воскресение». Открытие храма приурочили к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В самом храме пять престолов: центральный, названный в честь Воскресения Христова, главного православного праздника.

Четыре престола посвящены небесным покровителям видов и родов войск Вооруженных сил: святому князю Александру Невскому — покровителю сухопутных войск, святому пророку Илие — покровителю ВКС и ВДВ, святому апостолу Андрею Первозванному — покровителю ВМФ и святой великомученице Варваре — покровительнице РВСН. Иконы этих святых привезли в храм в минувшую субботу.

Сама постройка уникальна и символична. Высота колокольни составляет 75 метров. Ровно столько лет прошло с окончания войны. Высота малого купола — 14,18 метра. Бои на фронтах шли 1418 суток. Диаметр главного купола — 19,45 метра, как символ года окончания войны.