    17 марта 2020, 20:34

    Губернатор Подмосковья принес соболезнования близким Валентины Гагариной

    Алена Собкалова

    Вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина ушла из жизни 17 марта. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принес соболезнования близким.
    Губернатор Подмосковья принес соболезнования близким Валентины Гагариной | Изображение 1

    Валентина Ивановна более 30 лет жила и работала в Звездном Городке в Подмосковье.

    Губернатор региона отметил большой вклад Валентины Гагариной в создание музея имени Юрия Гагарина. Музей стал одним из самых крупных в России хранилищ документов и артефактов по истории пилотируемой космонавтики.

    «Валентина Ивановна всегда поддерживала музей Юрия Гагарина и много времени посвящала школьникам Королева. Именно благодаря ей молодежь сегодня может много узнать о нашем первом космонавте и его подвиге. Приношу глубокие соболезнования близким», — написал в Instagram Андрей Воробьев.

    Валентина Гагарина имеет множество наград. Среди них орден Ленина, знак отличия губернатора Подмосковья «Благодарю». Вдова Юрия Гагарина была «Почетным гражданином Московской области».