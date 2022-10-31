Губернатор Подмосковья предложил компенсацию за съемное жилье переселенцам из Белгородской области | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 13:47 Губернатор Подмосковья предложил компенсацию за съемное жилье переселенцам из Белгородской области Губернатор Подмосковья Воробьев предложил компенсировать белгородцам аренду жилья

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Переехавшим в Подмосковье жителям Белгородской области компенсируют арендную плату за жилье. Такую меру поддержки предложил ввести губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Если вы хотите жить отдельно в случае, если вы работаете и востребованы, мы могли бы оплачивать аренду жилья, что позволяет человеку жить комфортно», — сказал он переселенцам.

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Андрей Воробьев предложил обсудить такую программу с самими жителями, чтобы понять, насколько она востребована. Механизм оформления субсидии уже разработали, и службы Подмосковья готовы воплотить его в жизнь, подчеркнул губернатор.

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Он предложил приехавшим белгородцам устроиться на работу, отправить детей в местные школы и детские сады. То есть остаться там, где они востребованы, пока в родном регионе небезопасно.

«Пункт временного размещения — это временное размещение. Но мы же не знаем, как долго. Конечно, всегда хочется вернуться домой чем быстрее, тем лучше», — сказал Андрей Воробьев.

Подмосковье приняло около 400 человек из Белгородской области. Поезд приехал в Подольск утром 29 октября. Людей поселили на базе детских лагерей и обеспечили всем необходимым.