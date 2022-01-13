«Помогают сохранять темп перемен». Губернатор Подмосковья поздравил журналистов с Днем печати

День российской печати отмечают 13 января. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил журналистов и отметил, что они проводники в центр важных событий. По его словам, те, кто выбрал эту профессию, находятся в постоянном диалоге с жителями и властью.

Воробьев подчеркнул, что в Московской области работает уже много редакций, которые активно развиваются в современном пространстве. У большинства СМИ есть свои сайты, аккаунты в социальных сетях, но и традиционный, печатный формат тоже сохранили.

«Особую признательность хочу выразить вам, вашим коллегам и ветеранам профессии за освещение тем, важных для жителей Подмосковья. Журналисты, которые уважают факты и стараются обеспечивать аудиторию достоверной информацией, вносят весомый вклад в развитие региона и нашей страны, помогают сохранять высокий темп перемен», — сказал губернатор.

Он поблагодарил сотрудников СМИ за работу и добавил, что в регионе есть издания, ставшие настоящими долгожителями.

Спасибо вам за вовлеченность, объективность, открытость и интересную подачу материалов. Желаю вам творческих успехов и вдохновения, всего самого доброго Андрей Воробьев.

Ранее с Днем российской печати сотрудников СМИ поздравила Росгвардия.