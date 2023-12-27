27 декабря 2023, 11:55
«Низкий поклон героям». Губернатор Подмосковья поздравил спасателей с профессиональным праздником
Губернатор Подмосковья поздравил спасателей с праздником
Спасатели и пожарные отмечают свой профессиональный праздник 27 декабря. В Подмосковье это свыше 19 тысяч человек, ежедневно готовых прийти на помощь, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Он поздравил сотрудников и ветеранов МЧС, а вместе с ними — своего отца.
Губернатор поблагодарил каждого, кто несет службу в этой сфере, проявляя смелость, отвагу, героизм и неравнодушие.
Реклама
«У меня есть достойный пример — это мой отец, Герой России и заслуженный спасатель. Он один из организаторов Российского корпуса спасателей и основателей МЧС, один из руководителей миротворческих операций в Южной Осетии, Приднестровье, на Балканах, в Абхазии», — поделился глава Подмосковья.
Андрей Воробьев пожелал всем спасателям здоровья и меньше вызовов на профессиональном пути.
Спасибо вам за смелость, спасенные жизни, вы всегда готовы прийти на помощь каждому. Быть спасателем — это трудное, благородное дело.
Андрей Воробьев
Эта профессия, по словам губернатора, требует дисциплины и сострадания.
«И которая, увы, не обходится без потерь. Низкий поклон героям, которые погибли, спасая людей. Отдельная благодарность тем, кто помогает нам на новых территориях разминировать жилые дома и соцобъекты, разбирает завалы, вместе с нами восстанавливает пострадавшую инфраструктуру», — подчеркнул Андрей Воробьев.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спасатели
Андрей Воробьев
Реклама
Реклама