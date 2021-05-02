Губернатор Подмосковья поздравил православных с Пасхой

Губернатор Андрей Воробьев поздравил православных верующих с Пасхой. Пост с поздравлением он опубликовал в Instagram.

«Поздравляю всех православных со Светлой Пасхой! Христос воскрес. Какие бы трудности ни происходили в жизни, важно помнить, что добро всегда побеждает зло», — написал Воробьев поздравлении.

Русская православная церковь отмечает Пасху 2 мая. Главное пасхальное богослужение прошло ночью в храме Христа Спасителя. Богослужение провел патриарх Кирилл. На нем также присутствовал президент Владимир Путин.

В этом году в храм пустили только постоянных прихожан и тех верующих, которые получили специальные приглашения. Все пришедшие на праздничное богослужение должны были соблюдать действующие меры предосторожности.