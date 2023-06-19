Подмосковье 19 июня 2023, 12:37 «Коллеги в белых халатах». Губернатор Подмосковья поздравил медиков с праздником Губернатор Подмосковья поздравил медиков с праздником

Читать 360tv в

Медицинские работники отметили свой праздник 18 июня. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил всех врачей, фельдшеров, медсестер, малый, средний персонал и подчеркнул, как они нужны, важны региону.

«Вчера, 18 июня, профессиональный праздник праздновали наши работники здравоохранения — это врачи, медбратья, медсестры, фельдшеры», — сказал губернатор.

Реклама

Он поздравил медиков на заседании областного правительства, отметив, что в системе здравоохранения Подмосковья работают 113 тысяч человек.

«Мы все понимаем, насколько важна модернизация качества здравоохранения. Я хочу поздравить всех наших коллег в белых халатах», — заключил Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».