19 июня 2023, 12:37
«Коллеги в белых халатах». Губернатор Подмосковья поздравил медиков с праздником
Губернатор Подмосковья поздравил медиков с праздником
Медицинские работники отметили свой праздник 18 июня. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил всех врачей, фельдшеров, медсестер, малый, средний персонал и подчеркнул, как они нужны, важны региону.
«Вчера, 18 июня, профессиональный праздник праздновали наши работники здравоохранения — это врачи, медбратья, медсестры, фельдшеры», — сказал губернатор.
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Он поздравил медиков на заседании областного правительства, отметив, что в системе здравоохранения Подмосковья работают 113 тысяч человек.
«Мы все понимаем, насколько важна модернизация качества здравоохранения. Я хочу поздравить всех наших коллег в белых халатах», — заключил Андрей Воробьев.
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Праздники
Андрей Воробьев
Врачи
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