Подмосковье 27 марта 2023, 12:10 «Обеспечивают безопасность». Губернатор Подмосковья поздравил бойцов Росгвардии с праздником Губернатор Подмосковья поздравил бойцов Росгвардии с праздником

Читать 360tv в

День Росгвардии отмечают в России 27 марта. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил бойцов всех подразделений с профессиональным праздником, подчеркнув, что они обеспечивают безопасность и правопорядок.

На заседании областного правительства губернатор уточнил, что в Подмосковье это и орденоносная дивизия Дзержинского, и Софринская бригада, и другие важные подразделения.

Хочу поздравить и самих военнослужащих, и, конечно, членов семей. Пожелать всего самого доброго, поблагодарить за службу. Андрей Воробьев

Воробьев отметил, что областное правительство тесно сотрудничает с командирами всех подразделений Росгвардии.

«Вы знаете, что, в том числе, и Росгвардия сегодня находится на передовых позициях, принимает участие в СВО», — добавил губернатор Подмосковья.

По его словам, в условиях СВО у семей военнослужащих возникает много вопросов о поддержке и льготах — необходимо внимательно вникать в суть обращений и оказывать максимальную помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».