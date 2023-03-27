27 марта 2023, 12:10
«Обеспечивают безопасность». Губернатор Подмосковья поздравил бойцов Росгвардии с праздником
Губернатор Подмосковья поздравил бойцов Росгвардии с праздником
День Росгвардии отмечают в России 27 марта. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил бойцов всех подразделений с профессиональным праздником, подчеркнув, что они обеспечивают безопасность и правопорядок.
На заседании областного правительства губернатор уточнил, что в Подмосковье это и орденоносная дивизия Дзержинского, и Софринская бригада, и другие важные подразделения.
Хочу поздравить и самих военнослужащих, и, конечно, членов семей. Пожелать всего самого доброго, поблагодарить за службу.
Андрей Воробьев
Воробьев отметил, что областное правительство тесно сотрудничает с командирами всех подразделений Росгвардии.
«Вы знаете, что, в том числе, и Росгвардия сегодня находится на передовых позициях, принимает участие в СВО», — добавил губернатор Подмосковья.
По его словам, в условиях СВО у семей военнослужащих возникает много вопросов о поддержке и льготах — необходимо внимательно вникать в суть обращений и оказывать максимальную помощь.
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Праздники
Андрей Воробьев
Росгвардия
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