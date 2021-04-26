Губернатор Подмосковья поручил реформировать центры занятости

Центры занятости Московской области реформируют, а также пересмотрят методы переподготовки специалистов по самым востребованным специальностям. Такое поручение дал правительству региона губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что эту работу необходимо провести за один месяц.

«Мы на прошлой неделе были в Солнечногорске, на одном из предприятий. Я разговаривал с работниками. Очевидно, что необходимо нам преобразовать центры занятости», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор заявил, что после преобразования нужно оценить эффективность работы центров занятости. Андрей Воробьев отметил, что для поиска работы жители чаще обращаются к различным интернет-порталам, но не в специализированные центры.

«Плюс нам очень важно организовать работу по переподготовке, обучению тем профессиям, которые востребованы, которые дальше все больше будут применяться в Московской области», — дал поручение правительству губернатор.

В качестве примера он привел логистические склады, перерабатывающую промышленность. Эти сферы продолжают развиваться в Московской области и сильно нуждаются в специалистах. Для этого нужно организовать грамотную переподготовку тех, кто ищет работу, но не может найти ее по своему профилю.

С начала 2021 года служба занятости Московской области нашла работу для 11 тысяч жителей. Всего в организацию поступило более 32 тысяч заявок. Об этом рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Она уточнила, что 23,7 тысячи человек просили подобрать для них работу, еще пять тысяч жителей обратились за профессиональной ориентацией.

Всего с начала года работодатели обратились за помощью для закрытия более 22 тысяч вакансий. Большая часть приходится на рабочие профессии.