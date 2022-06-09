Губернатор Подмосковья поручил проинформировать жителей о мерах дополнительной социальной поддержки

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел совещание с заместителями председателя правительства региона. По итогам встречи он поручил проинформировать население о мерах дополнительной социальной поддержки.

«Провести информирование жителей о принятых мерах, направленных на оказание в проактивном режиме дополнительной социальной поддержки пенсионерам и семьям с детьми», — поручил глава региона.

На выполнение этой работы губернатор дал время до 30 июня 2022 года. В конце мая Воробьев сообщил, что с 1 июня в Московской области вырастут соцвыплаты. Семьи с детьми от трех до семи лет, а также от восьми до 17 лет будут получать прибавку к пособиям в размере от 700 до 1400 рублей. Минимальный размер выплаты составит 7869 рублей.

Также дополнительные меры поддержки коснутся и пенсионеров. По словам губернатора, средний размер пенсии в регионе составит 19 тысяч рублей. Для неработающих пенсионеров с 1 июня выплата увеличится на 10%. Все выплаты будут начисляться автоматически без подачи каких-либо заявлений.