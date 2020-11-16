Губернатор Подмосковья поручил главам округов следить за чистотой в лесах

Глава Московской области Андрей Воробьев поручил главам округов следить за чистотой территорий и наказывать нарушителей. Он также отметил, что власти продолжают активно заниматься ликвидацией несанкционированных свалок.

«Это очередной вызов, который мы должны преодолеть. Внесены поправки в Московскую областную думу, а также отраслевиками принята дорожная карта, которая предполагает наведение и практического, и юридического порядка в первом квартале 2021 года», — рассказал он.

Губернатор отметил, что существует два способа поддерживать в лесах порядок и чистоту: не сорить и наказывать нарушителей закона.

«Обращаю внимание глав на то, что каждая территория, вверенная вам, должна радовать глаз. Жители справедливо требуют, чтобы в лесах была чистота», — подчеркнул Воробьев.

Также сегодня Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье прекратится создание дополнительных коек для зараженных коронавирусом, когда их будет 19 тысяч. Теперь перед областным Минздравом стоит задача сделать так, чтобы большего числа мест для больных COVID-19 не потребовалось.