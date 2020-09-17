Губернатор Подмосковья поручил главам округов и экстренным службам быть наготове из-за непогоды

В связи с ухудшением погодных условий коммунальные службы Подмосковья работают в режиме повышенной готовности. Губернатор региона Андрей Воробьев поручил главам всех округов и экстренным службам также быть готовыми устранять последствия непогоды при необходимости. Об этом он сообщил в своем Instagram.

В Подмосковье ожидаются проливные дожди и усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. В связи с этим все экстренные службы, коммунальщики и энергетики находятся в режиме повышенной готовности.

«Ближайшие два дня по всей области будут дожди. Прошу глав и экстренные службы перейти в режим повышенной готовности. Нам нужно быть готовыми справиться с любыми его последствиями», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья призвал жителей региона оставаться дома на время непогоды.