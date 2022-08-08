Губернатор Подмосковья поручил депутатам подключиться к помощи первоклашкам

Многодетные и малоимущие семьи Подмосковья получат пособия для сборов детей в школу, а семьи с первоклассниками — рюкзаки с канцтоварами. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил депутатам Мособлдумы и муниципальным парламентариям подключиться к работе.

«В прошлом году депутаты участвовали и муниципальные, и Мособлдумы. Я думаю, это хорошая возможность пообщаться, узнать, нужна ли дополнительная помощь той или иной семье. Поэтому я прошу уделить этому внимание. Раньше приходили за рюкзаками, а сейчас мы приносим, чтобы поговорить, узнать, помочь, если это необходимо», — сказал он.

Подробнее о пособиях рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. Так, власти ввели две проактивные выплаты. Во-первых, по три тысячи на школьную форму выделят каждому ребенку в многодетных семьях. В регионе живут 119 тысяч таких детей.

Во-вторых, в Подмосковье помогут с покупкой школьной формы и питанием детям-инвалидам из семей с невысокими доходами, ниже 24 тысяч рублей на каждого члена семьи. Им выделят по 13 тысяч рублей. Это пособие получат три тысячи школьников. Деньги поступят автоматически 10 августа, писать заявления или собирать документы не нужно.

Мы проинформируем наших родителей о данных выплатах. Отправим СМС-сообщение на телефон родителей от команды губернатора о том, что поступят денежные средства на школьную форму. И аналогичное сообщение также поступит на электронную почту родителей Людмила Болатаева министр социального развития Московской области.

Помимо этих выплат, первоклассникам из малообеспеченных семей подарят школьные рюкзаки со всем необходимым: тетрадями, пеналами, ручками, карандашами, другими канцтоварами и открытками. В Подмосковье насчитали 2,5 тысячи таких первоклассников.

Людмила Болатаева предупредила, что приходить за рюкзаками не нужно — их принесут. От команды губернатора придет сообщение, что с родителями созвонятся для определения удобного дня и времени.