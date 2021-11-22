Губернатор Подмосковья: получение QR-кодов должно быть легким

QR-коды переболевших и вакцинированных люди должны получать легко. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал профильные власти провести большую организационную работу в связи с законопроектом о QR-кодах.

«Мы видим, что очередная волна ковида уходит. Вместе с тем тема вакцинации, QR-кодов активно обсуждается и в Госдуме, и, самое главное, на многих кухнях. Мы должны быть уверены, что QR-код можно легко и понятно получить, чтобы иметь доступ туда, куда тебе необходимо», — сказал на заседании с областным правительством Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что все замечания местных жителей — это приоритетное направление работы областного правительства.

«Сегодня с утра мы провели большую встречу с агентством Социальных инициатив. Обращаю внимание социального блока, инвестиционного блока, что это партнерство ставит своей целью, задачей как раз те слабые места, о которых говорят жители, или при получении социальных услуг. <…> Все должно быть в зоне нашего внимания», — добавил глава региона.

На прошлой неделе министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар сообщил, что МФЦ региона за три дня выдали 8,5 тысячи сертификатов с QR-кодом о прививке от коронавируса.